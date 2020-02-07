В Воронеже на маршрутках появились светоотражающие ленты
В Воронеже на улицы выехали первые маршрутки со светоотражающими лентами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие полоски сделают транспорт заментым в темное время суток и в сумерках.
Такие меры власти города приняли вместе с управлением ГИБДД ГУ МВД России по региону в рамках обновления и улучшения общественного транспорта.
- Их размещение носит рекомендательный характер. Но перевозчики уже откликнулись и начали наносить светоотражающие элементы на маршрутки, - прокомментировали в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU