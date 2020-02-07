2020-02-07T14:04:12+03:00
Общество

В Воронеже на маршрутках появились светоотражающие ленты

Теперь горожанам будет проще заметить транспорт в темное время суток
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже на улицы выехали первые маршрутки со светоотражающими лентами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие полоски сделают транспорт заментым в темное время суток и в сумерках.

Такие меры власти города приняли вместе с управлением ГИБДД ГУ МВД России по региону в рамках обновления и улучшения общественного транспорта.

- Их размещение носит рекомендательный характер. Но перевозчики уже откликнулись и начали наносить светоотражающие элементы на маршрутки, - прокомментировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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