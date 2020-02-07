2020-02-07T13:38:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина напал на продавца магазина с пистолетом

Местного жителя остановили сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Каменка задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца местного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 7 февраля.

Инцидент произошел 31 января в 23.30. 55-летний мужчина зашел в магазин на улице Советской и попросил продать ему алкоголь. В ответ на это продавец заявила, что торговая точка закрыта, поэтому сегодня она уже ничего реализовать не может. Тогда разозленный местный житель достал из кармана куртки предмет, конструктивно похожий на пистолет и под угрозой его применения потребовал передать всю выручку из кассы.

К счастью, в подсобном помещении находилась вторая сотрудница. Она услышала угрозы и сразу позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже мужчина лишился 210 тысяч рублей, защищаясь от мошенников
В Воронеже управляющая компания тратила деньги жильцов за коммунальные услуги
В субботу в Воронеже закроют проезд мимо СОК «Энергия»
В Воронеже на маршрутках появились светоотражающие ленты
В Воронежской области мужчина напал на продавца магазина с пистолетом
В Воронежской области за три дня на пожарах погибли пять человек
В субботу в Воронеже запретят парковку на площади Ленина
На обработку воронежских улиц от наледи израсходовали больше двух тысяч тонн песко-соляной смеси
Воронежца будут судить за кражу денег с забытой в банкомате карты
Жительница Воронежа сдала сына в детский дом, но решила получать за него пособия
Воронежцев просят посетить забытые могилы своих родственников
В Воронежской области после жалоб жителей отключили шумный демо-стенд в магазине автозапчастей
Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
В Воронеже из-за гриппа объявили карантин уже в 166 классах в 29 школах