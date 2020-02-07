В Воронежской области мужчина напал на продавца магазина с пистолетом

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:38:53+03:00

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В селе Каменка задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца местного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 7 февраля.

Инцидент произошел 31 января в 23.30. 55-летний мужчина зашел в магазин на улице Советской и попросил продать ему алкоголь. В ответ на это продавец заявила, что торговая точка закрыта, поэтому сегодня она уже ничего реализовать не может. Тогда разозленный местный житель достал из кармана куртки предмет, конструктивно похожий на пистолет и под угрозой его применения потребовал передать всю выручку из кассы.

К счастью, в подсобном помещении находилась вторая сотрудница. Она услышала угрозы и сразу позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU