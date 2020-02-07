На обработку воронежских улиц от наледи израсходовали больше двух тысяч тонн песко-соляной смеси

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:25:16+03:00

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Обещанный синоптиками в ночь на четверг снегопад пришелся в ночь на пятницу. Впрочем, даже не снегопад, а так...

Тем не менее, это прибавило работу сотрудникам районных комбинатов благоустройства. Так, по данным мэрии, в ночь с 6 на 7 февраля на воронежские улицы вышли 196 единиц техники и 57 работников ручной уборки.

- Они обработали противогололёдными материалами проезжие и тротуарные части, а затем их подмели. За ночь израсходовано 2367 тонн песко-соляной смеси, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Помимо этого, своих сотрудников на уборку придомовых территорий сегодня утром отправили и УК.

- Крупные управляющие компания города вывели на уборку 445 дворников и 46 единиц спецтехники. На данный момент в целом уже около 70 % придомовых территорий очищены. К вечеру сегодняшнего дня последствия снегопада будут полностью устранены. По прогнозу погоды завтра вновь ожидаются осадки, поэтому клининговые службы управляющих компаний и спецтехника будут дежурить в выходные дни, - сообщали в пресс-центре ЖКХ, который освещает деятельность городских управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU