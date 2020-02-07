Воронежца будут судить за кражу денег с забытой в банкомате карты

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:03:31+03:00

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В Воронеже будут судить мужчину за кражу денег с забытой в банкомате карты другого человека. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 7 февраля.

В январе 32-летний горожанин был в ТРК «Арена». Он подошел к банкомату, чтобы снять деньги с карты. Перед ним стоял другой воронежец, который после некоторых операций забыл забрать свою карту из аппарата и ушел. Заметив открытое меню с доступом к банковской карте 32-летний местный житель проверил баланс с снял с нее 13 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, владелец карты обратился в полицию. На похитителя возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину). Затем прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передали в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU