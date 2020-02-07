2020-02-07T12:28:31+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа сдала сына в детский дом, но решила получать за него пособия

На женщину возбудили уголовное дело
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже женщина получала пособие на оставленного в детском доме ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 7 февраля.

Во время прокурорской проверки, выяснилось, что в сентября 2018 года соцзащита назначила горожанке ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В январе 2019 года мать сдала сына в детский дом. Однако решила не сообщать об этом в органы соцзащиты района и оставила пособие себе. При этом воспитанием ребенка она естественно не занималась.

В итоге на местную жительницу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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