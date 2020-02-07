2020-02-07T12:20:21+03:00
Общество

Воронежцев просят посетить забытые могилы своих родственников

Администрация кладбищ проводит инвентаризацию
Елена ФЕДЯШЕВА
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По данным прошлой инвентаризации кладбищ, которая проводилась с 2011 по 2016 годы, на территории городских погостов почти пятая часть могил - заброшенные. Больше всего таких на самом старом – Казанском кладбище – около 60%.

В преддверии весны и в ходе подготовки к празднованию Пасхи администрация кладбищ просит родственников усопших обратить внимание на состояние родовых захоронений и посетить забытые могилы, на которых нет опознавательных табличек. На каждом захоронении должна содержаться информация с фамилией, именем и отчеством усопшего, годами его жизни.

- Информационные таблички можно устанавливать на самих захоронениях, крепить к намогильным сооружениям (памятникам, крестам), оградам. Сами таблички могут быть изготовлены из пластика, металла, других материалов, - отметили в МКУ «Администрация городских кладбищ». - Важно, чтобы данные были нанесены устойчивой к погодным условиям краской и читались.

Неопознаваемые и запущенные могилы по закону признаются бесхозяйными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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