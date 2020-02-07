2020-02-07T12:03:33+03:00
Общество

В Воронежской области после жалоб жителей отключили шумный демо-стенд в магазине автозапчастей

Оборудование не будет работать 20 суток
Юлия ДИДЕНКО
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В Борисоглебске жители дома № 63 на улице Бланской пожаловались на слишком шумный демо-стенд, оборудованный звуковоспроизводящей аппаратурой, в магазине «Автозвук». Так как он находится на первом этаже жилого дома, горожане не могли спокойно заниматься своими делами и отдыхать. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

После обращений местных жителей в магазине провели проверку. Оказалось, что допустимый уровень шума превышен на 6 дБ. Суд признал индивидуального предпринимателя признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Работу демо-стенда приостановили на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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