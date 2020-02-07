В Воронеже из-за гриппа объявили карантин уже в 166 классах в 29 школах
Список образовательных учреждений Воронежа, классы в которых отправили на вынужденные каникулы из-за гриппа, растет изо дня в день. По данным мэрии на 6 февраля в городе приостановили учебный процесс в 166 классах 29 школ. По-прежнему полностью закрыта на карантин школа №102.
Вот список классов, закрытых на карантин:
один класс – СОШ 60, гимназия №2, СОШ 61
два класса - СОШ 101, СОШ 93, СОШ 97, СОШ 84, СОШ 38, СОШ 77, лицей № 7, СОШ 73
три класса – СОШ 35, СОШ 94, СОШ 1
четыре класса – гимназия имени Басова, СОШ 104, СОШ 34, СОШ 83
пять классов – СОШ 43
восемь классов – гимназия имени Бунина
девять классов – СОШ 4
10 классов – СОШ 72, СОШ 48
11 классов – СОШ 29, СОШ 81
12 классов – УВК имени Киселёва
13 классов – лицей №1
15 классов – СОШ 55
18 классов – УВК №1.
Напоминаем, уровень заболеваемости среди детей вплотную подошел к эпидпорогу и может превысить его уже в ближайшие дни. В этом случае карантин начнется во всех школах города. Следите за объявлениями!
ИСТОЧНИК KP.RU