В Воронеже из-за гриппа объявили карантин уже в 166 классах в 29 школах

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:08:05+03:00

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Список образовательных учреждений Воронежа, классы в которых отправили на вынужденные каникулы из-за гриппа, растет изо дня в день. По данным мэрии на 6 февраля в городе приостановили учебный процесс в 166 классах 29 школ. По-прежнему полностью закрыта на карантин школа №102.

Вот список классов, закрытых на карантин:

один класс – СОШ 60, гимназия №2, СОШ 61

два класса - СОШ 101, СОШ 93, СОШ 97, СОШ 84, СОШ 38, СОШ 77, лицей № 7, СОШ 73

три класса – СОШ 35, СОШ 94, СОШ 1

четыре класса – гимназия имени Басова, СОШ 104, СОШ 34, СОШ 83

пять классов – СОШ 43

восемь классов – гимназия имени Бунина

девять классов – СОШ 4

10 классов – СОШ 72, СОШ 48

11 классов – СОШ 29, СОШ 81

12 классов – УВК имени Киселёва

13 классов – лицей №1

15 классов – СОШ 55

18 классов – УВК №1.

Напоминаем, уровень заболеваемости среди детей вплотную подошел к эпидпорогу и может превысить его уже в ближайшие дни. В этом случае карантин начнется во всех школах города. Следите за объявлениями!

ИСТОЧНИК KP.RU