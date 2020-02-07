Воронежцев приглашают на выставку фотографий Василия Пескова
Воронежцы могут бесплатно посетить выставку фоторабот Василия Пескова, которая открылась сегодня, 7 февраля, в ТРЦ «Максимир». Выставка приурочена к году памяти нашего земляка-журналиста, общественного деятеля и почетного члена Русского географического общества.
- На выставке представлены черно-белые фотографии Василия Пескова, сделанные им в разные годы и опубликованные на страницах газеты «Комсомольская правда», - рассказали организаторы выставки из музея Василия Пескова Воронежского государственного заповедника. - Снимки напечатаны с негативов, которые Музею Василия Пескова любезно предоставил внук журналиста Дмитрий Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU