Воронежцев приглашают на выставку фотографий Василия Пескова

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:48:19+03:00

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Воронежцы могут бесплатно посетить выставку фоторабот Василия Пескова, которая открылась сегодня, 7 февраля, в ТРЦ «Максимир». Выставка приурочена к году памяти нашего земляка-журналиста, общественного деятеля и почетного члена Русского географического общества.

- На выставке представлены черно-белые фотографии Василия Пескова, сделанные им в разные годы и опубликованные на страницах газеты «Комсомольская правда», - рассказали организаторы выставки из музея Василия Пескова Воронежского государственного заповедника. - Снимки напечатаны с негативов, которые Музею Василия Пескова любезно предоставил внук журналиста Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU