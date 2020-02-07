Воронежскому ТСЖ назначили штраф в 80 тысяч за срезанный в одной из квартир полотенцесушитель

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:53:52+03:00

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ТСЖ, обслуживающее дом в Ленинском районе, по суду обяжут заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Поводом для этого стало отсутствие в ванной комнате одной из квартир полотенцесушителя. Собственник жилья пожаловался на нарушение в государственную жилищную инспекцию.

По итогам проверки контролирующий орган назначил ТСЖ административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Однако компания в указанный срок его не выплатила. Тогда ГЖИ обратилась в суд. Последний поддержал иск инспекции и признал обслуживающую организацию виновной в уклонении от исполнения административного наказания, удвоив сумму наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU