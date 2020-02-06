Мэр Воронежа рассказал о судьбе оставшейся части яблоневых садов

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:54:09+03:00

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В четверг, 6 февраля, мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о дальнейшей судьбе земельного участка площадью 54 гектара между Московским проспектом, улицами Ломоносова и Загоровского.

Напомним, челябинская фирма, выигравшая аукцион на проект ее планировки, не предоставила все документы, которые были предусмотрены. В связи с этим договор с компанией расторгли еще до Нового года.

Теперь участок, скорее всего передадут АО «Дом.рф», которая распоряжается землей, находящейся в федеральной собственности. С дальнейшим использованием этой территории пока не определились.

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ИСТОЧНИК KP.RU