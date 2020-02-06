Воронежский дом обработали хлоркой от коронавируса

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:15:49+03:00

Людей, у которых подозревают коронавирус, помещают в такие боксы. Фото: из архива «КП»

Сделали это в том подъезде, где живет супружеская пара, вернувшаяся из Китая

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Жильцы одного из домов на улице 45 Стрелковой Дивизии забеспокоились: в подъезд зашли люди в белых халатах и начали что-то похожее на санитарную обработку. После этих действий резко запахло хлоркой.

Обращения за разъяснениями в местную управляющую компанию ни к чему не привели: в УК заявили, что подобные мероприятия делать не заказывали. В итоге оказалось, что трудились в подъезде сотрудники Роспотребнадзора. Санитарные врачи заходили туда, где живет семейная пара, вернувшаяся из Китая и попавшая в больницу с подозрением на коронавирус.

Напомним, коронавирус не подтвердился ни у одного из шести воронежцев, которые попали в больницу с подозрением на него. Симптомы заболевания и советы, как его избежать, вы найдете здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU