Воронежский дом обработали хлоркой от коронавируса
Жильцы одного из домов на улице 45 Стрелковой Дивизии забеспокоились: в подъезд зашли люди в белых халатах и начали что-то похожее на санитарную обработку. После этих действий резко запахло хлоркой.
Обращения за разъяснениями в местную управляющую компанию ни к чему не привели: в УК заявили, что подобные мероприятия делать не заказывали. В итоге оказалось, что трудились в подъезде сотрудники Роспотребнадзора. Санитарные врачи заходили туда, где живет семейная пара, вернувшаяся из Китая и попавшая в больницу с подозрением на коронавирус.
Напомним, коронавирус не подтвердился ни у одного из шести воронежцев, которые попали в больницу с подозрением на него. Симптомы заболевания и советы, как его избежать, вы найдете здесь
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ИСТОЧНИК KP.RU