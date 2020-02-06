В Воронежской области за неделю 170 человек травмировались из-за гололеда

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:39:08+03:00

Более того, один пациент обратилась к медикам с переохлаждением

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С 30 января по 5 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 2879 человек. Большинству пациентов - 2071 – помощь потребовалась именно в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за гололеда пострадали 170 жителей региона. Большинству пациентов помощь оказали амбулаторно. Госпитализация понадобилась в 11% случаев. За тот же период зарегистрирован и один случай переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU