В Воронежской области вора поймали на выходе из магазина
Он пытался вынести продукты и выпивку на две тысячи рублей
Изменить размер текста:
В среду, 5 февраля, в одном из сетевых магазинов Россоши случилось ЧП. Мужчина набрал продуктов и алкоголя на сумму около двух тысяч рублей и решительно прошел мимо кассы, не заплатив. Работники магазина вызвали росгвардейцев. Вор успел дойти только до порога торговой точки, там его и скрутили.
- Личность преступника установили. Это 39-летний житель Россоши. Похищенные товары у него забрали. Вора передали в полицию, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU