В Воронежской области вора поймали на выходе из магазина

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:32:30+03:00

Он пытался вынести продукты и выпивку на две тысячи рублей

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В среду, 5 февраля, в одном из сетевых магазинов Россоши случилось ЧП. Мужчина набрал продуктов и алкоголя на сумму около двух тысяч рублей и решительно прошел мимо кассы, не заплатив. Работники магазина вызвали росгвардейцев. Вор успел дойти только до порога торговой точки, там его и скрутили.

- Личность преступника установили. Это 39-летний житель Россоши. Похищенные товары у него забрали. Вора передали в полицию, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU