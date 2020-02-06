У воронежца из-за заложенного носа заподозрили новый коронавирус

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:21:21+03:00

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В Воронеже госпитализировали уже шестого по счету пациента с подозрением на новый коронавирус. 36-летний мужчина недавно вернулся из Китая. Он обратился с жалобами на заложенность носа.

- Пациент чувствует себя удовлетворительно, температура тела в норме, признаков ОРВИ нет, в анамнезе - хронический ринит. Сейчас он находится в изолированном боксе в ОДКБ №2. Его анализы на коронавирус направлены в федеральную лабораторию Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем, - сообщили в облправительстве.

До этого страшный диагноз не подтвердился у двух воронежских пациентов, прибывших также из Китая с симптомами ОРВИ. У 55-летней женщины определили грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. У 35-летнего мужчины – риновирус. Также коронавирус не обнаружили у работавшей в Китае семейной пары.

Напомним, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU