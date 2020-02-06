2020-02-06T18:19:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области работникам предприятия задолжали 1,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Директору грозит до года тюрьмы.Директору грозит до года тюрьмы.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в отношении 46-летнего директора одной из организаций Грибановского района.

По данным следствия, начальник не отдавал деньги своим работникам с августа по ноябрь 2019 года. За этот срок – более трех месяцев – накопились долги на сумму более 1,5 миллионов рублей.

- Наши сотрудники изучают документацию фирмы, проводят допросы свидетелей. В ближайшее время проведут судебную бухгалтерскую экспертизу, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе. – Наша задача – заставить руководителей как можно быстрее ликвидировать долги по зарплате.

Директору организации грозит штраф – до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до года.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области за неделю 170 человек травмировались из-за гололеда
В Воронежской области вора поймали на выходе из магазина
У воронежца из-за заложенного носа заподозрили новый коронавирус
В Воронежской области работникам предприятия задолжали 1,5 миллиона рублей
В Воронеже мужчина избил и ограбил соседа по такси
Мэр Воронежа высказался по поводу увольнения главы строительной политики
В центре Воронежа иномарка протаранила автозак
Михаил Бычков: конфликт с департаментом культуры Воронежской области исчерпан
В Воронежской области разбойники в масках ворвались в дом и ограбили трех мужчин
Воронеж за год сократил кредитный долг на 2 миллиарда
СМИ: глава управления Росимущества по Воронежской области уходит в отставку
Михаил Бычков о бюджете Платоновфеста: Я жадный - все деньги в программу!
Мэр Воронежа пообещал, что во время строительства дороги на Олимпийском бульваре не снесут ни один дом
10-й Платоновский фестиваль в Воронеже откроется у рынка