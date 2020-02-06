В Воронежской области работникам предприятия задолжали 1,5 миллиона рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:19:20+03:00

Директору грозит до года тюрьмы. Фото: из архива «КП»

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в отношении 46-летнего директора одной из организаций Грибановского района.

По данным следствия, начальник не отдавал деньги своим работникам с августа по ноябрь 2019 года. За этот срок – более трех месяцев – накопились долги на сумму более 1,5 миллионов рублей.

- Наши сотрудники изучают документацию фирмы, проводят допросы свидетелей. В ближайшее время проведут судебную бухгалтерскую экспертизу, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе. – Наша задача – заставить руководителей как можно быстрее ликвидировать долги по зарплате.

Директору организации грозит штраф – до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до года.

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ИСТОЧНИК KP.RU