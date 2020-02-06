2020-02-06T18:31:39+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина избил и ограбил соседа по такси

До этой поездки, впрочем, они мирно выпивали вместе
Юрий КОЗЛОВ
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За удары по голове и грабеж житель Подгорного может сесть на семь лет.За удары по голове и грабеж житель Подгорного может сесть на семь лет.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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Плохо закончилась для 39-летнего воронежца выпивка с малознакомым мужчиной в одном из злачных заведений Железнодорожного района. Собутыльники вместе вызвали такси, сели в него, но по дороге один из приятелей заявил другому, что у него нет денег на дорогу и попросил занять. 39-летний участник дружеской попойки ответил отказом. Доехал до своего дома и пошел к нему. Как вдруг его догнал попутчик, несколько раз ударил по голове и забрал мобильник и три тысячи рублей.

Мужчина пошел в полицию. Оперативники по данным камер видеонаблюдения установили личность грабителя. Им оказался 27-летний житель микрорайона Подгорное. Полицейские нагрянули к нему в квартиру и задержали его. Мужчина признал свою вину. По части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до семи лет тюрьмы. Суда житель Подгорного будет дожидаться в следственном изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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