В Воронеже мужчина избил и ограбил соседа по такси

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:31:39+03:00

За удары по голове и грабеж житель Подгорного может сесть на семь лет. Фото: Ксения КАЗАКОВА

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Плохо закончилась для 39-летнего воронежца выпивка с малознакомым мужчиной в одном из злачных заведений Железнодорожного района. Собутыльники вместе вызвали такси, сели в него, но по дороге один из приятелей заявил другому, что у него нет денег на дорогу и попросил занять. 39-летний участник дружеской попойки ответил отказом. Доехал до своего дома и пошел к нему. Как вдруг его догнал попутчик, несколько раз ударил по голове и забрал мобильник и три тысячи рублей.

Мужчина пошел в полицию. Оперативники по данным камер видеонаблюдения установили личность грабителя. Им оказался 27-летний житель микрорайона Подгорное. Полицейские нагрянули к нему в квартиру и задержали его. Мужчина признал свою вину. По части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до семи лет тюрьмы. Суда житель Подгорного будет дожидаться в следственном изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU