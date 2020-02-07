2020-02-07T08:57:40+03:00
Общество

Воронежцы отметили Всемирный день пельменя

Студенты кулинарных училищ приготовили несколько видов популярного блюда
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управ Коминтерновского районафото управ Коминтерновского района
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В Воронеже прошел кулинарный конкурс, приуроченный ко Всемирному дню пельменя. В нем приняли участие студенты и преподаватели кулинарных училищ области.

- Конкурсная программа состояла из практических кулинарных поединков и домашнего задания. Студенты под руководством преподавателей и мастеров профессионального обучения готовили сразу три порции пельменей, - рассказали в управе Коминтерновского района.

Жюри оценивало образцы по нескольким критериям: органолептическим показателям (отсутствию неприятного запаха, вкуса или вида), а также сложности и креативности исполнения.

Первое место заняла команда Бобровского аграрно-индустриального колледжа, второе – команда Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности. Третье призовое место разделили команды из Семилукского политехнического колледжа и Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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