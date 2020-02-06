2020-02-06T17:45:43+03:00
Общество

Мэр Воронежа высказался по поводу увольнения главы строительной политики

Вадим Кстенин заявил, что больших проблем в работе эта ситуация не создала
Юрий КОЗЛОВ
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На встрече мэра Воронежа с руководителями СМИ прозвучал вопрос об отношении Вадима Кстенина к увольнению главы управления строительной политики. Напомним, Владимир Пешков стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, чиновник обеспечил победу одной из фирм на аукционе по детсадам, заставив ее конкурента отказаться от борьбы. В региональном СУ СК отмечают, что таким образом не были сэкономлены бюджетные деньги (на торгах начальная цена, как правило, понижается). В конце января оскандалившегося чиновника уволили.

- Я в своей жизни уже много видел. Такие случаи бывают. Не могу сказать, что эта ситуация доставила нам большие проблемы в работе. Незаменимых людей у нас нет. Строительный блок работает и достаточно эффективно, - заявил Вадим Кстенин.

На данный момент обязанности руководителя управления исполняет бывший заместитель Пешкова Александр Прихожаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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