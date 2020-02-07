2020-02-07T09:01:19+03:00
Общество

Жительница Воронежа: «Чтобы поставить в подъезд домофон, я должна собрать подписи со всего дома!»

Горожане несколько месяцев не могут решить проблему
Елена ФЕДЯШЕВА
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Клавдия Николаевна, 70-летняя жительница дома №20 по улице Переверткина, уже несколько месяцев пытается добиться установки домофона в их подъезде.

- Моя дочь прошла по соседям, долго собирала с них подписи о согласии на установку и введении целевого сбора на монтаж оборудования, - рассказала женщина. – Этот протокол отнесла в нашу УК. Там сказали: «Ждите, мы найдем фирму». И – тишина.

Через какое-то время заявительница поинтересовалась в УК судьбой своего обращения. Коммунальщики ответили, что еще не решили вопрос. Причем, по словам Клавдии Николаевны, все время называли новые причины проволочки. Домофона в подъезде нет до сих пор.

«Комсомолка» обратилась в УК за комментарием. Вот как объяснил ситуацию директор УК Железнодорожного района Юрий Чупеев:

- Мы письменно пояснили заявительнице, что необходимо провести собрание собственников помещений всего дома, на котором они поддержат решение соседей об установке домофона, а также решат внести его в список общедомового имущества. Такую процедуру предписывает Жилищный кодекс РФ. При этом целевой сбор, который потребуется организовать для оплаты необходимого оборудования, будет рассчитан только для жителей третьего подъезда. Протокол собрания собственников одного подъезда МКД не является законной причиной для установки домофонного оборудования, так как в дальнейшем на обслуживания этого оборудования будут тратиться деньги с общего счета дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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