2020-02-06T17:46:38+03:00
Происшествия

В центре Воронежа иномарка протаранила автозак

В аварии был ранен один из заключенных
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Автозак после столкновения упал на бок.Автозак после столкновения упал на бок.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В четверг, 6 февраля, около 15.00 на перекрестке улиц Кольцовской и Комиссаржевской случилось ДТП. 49-летний воронежец, руливший «Шевроле-Эпика», врезался в автозак. Служебный автомобиль УФСИН упал на бок.

В результате ДТП ранен 32-летний заключенный, находившийся внутри автозака. 44-летний водитель машины серьезных травм не получил.

- Наши сотрудники выясняют обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

У "Шевроле" поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Шевроле" поврежден капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области за неделю 170 человек травмировались из-за гололеда
В Воронежской области вора поймали на выходе из магазина
У воронежца из-за заложенного носа заподозрили новый коронавирус
В Воронежской области работникам предприятия задолжали 1,5 миллиона рублей
В Воронеже мужчина избил и ограбил соседа по такси
Мэр Воронежа высказался по поводу увольнения главы строительной политики
В центре Воронежа иномарка протаранила автозак
Михаил Бычков: конфликт с департаментом культуры Воронежской области исчерпан
В Воронежской области разбойники в масках ворвались в дом и ограбили трех мужчин
Воронеж за год сократил кредитный долг на 2 миллиарда
СМИ: глава управления Росимущества по Воронежской области уходит в отставку
Михаил Бычков о бюджете Платоновфеста: Я жадный - все деньги в программу!
Мэр Воронежа пообещал, что во время строительства дороги на Олимпийском бульваре не снесут ни один дом
10-й Платоновский фестиваль в Воронеже откроется у рынка