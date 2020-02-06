В центре Воронежа иномарка протаранила автозак

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:46:38+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Автозак после столкновения упал на бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии был ранен один из заключенных

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В четверг, 6 февраля, около 15.00 на перекрестке улиц Кольцовской и Комиссаржевской случилось ДТП. 49-летний воронежец, руливший «Шевроле-Эпика», врезался в автозак. Служебный автомобиль УФСИН упал на бок.

В результате ДТП ранен 32-летний заключенный, находившийся внутри автозака. 44-летний водитель машины серьезных травм не получил.

- Наши сотрудники выясняют обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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У "Шевроле" поврежден капот.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU