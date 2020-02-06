В Воронежской области разбойники в масках ворвались в дом и ограбили трех мужчин

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:11:02+03:00

Полицейским все же удалось узнать, кто скрывался за масками. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Перед этим преступники набросились на них с битами

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В среду, 5 февраля, бобровские полицейские задержали по подозрению в разбое в селе Хреновое трех местных жителей 29, 31 и 34 лет.

Преступников искали больше полугода. 27 мая 2019 года около полуночи эта троица в масках ворвалась в дом на улице Линейной села Хреновое. Они сначала набросились на трех находившихся там мужчин с битами, а потом украли у них два сотовых телефона.

Из-за того, что нападавшие были в масках, избитые и ограбленные мужчины не смогли описать их приметы. Однако по полученной оперативной информации их удалось вычислить и задержать. Разбойники признались, что именно они нападали и грабили, и заявили, что напали на мужчин, потому что накануне с ними произошел конфликт.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 163 УК РФ «Разбой» (от восьми до пятнадцати лет лишения свободы). Все трое до суда будут находиться за решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU