2020-02-06T16:11:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области разбойники в масках ворвались в дом и ограбили трех мужчин

Перед этим преступники набросились на них с битами
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейским все же удалось узнать, кто скрывался за масками.Полицейским все же удалось узнать, кто скрывался за масками.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В среду, 5 февраля, бобровские полицейские задержали по подозрению в разбое в селе Хреновое трех местных жителей 29, 31 и 34 лет.

Преступников искали больше полугода. 27 мая 2019 года около полуночи эта троица в масках ворвалась в дом на улице Линейной села Хреновое. Они сначала набросились на трех находившихся там мужчин с битами, а потом украли у них два сотовых телефона.

Из-за того, что нападавшие были в масках, избитые и ограбленные мужчины не смогли описать их приметы. Однако по полученной оперативной информации их удалось вычислить и задержать. Разбойники признались, что именно они нападали и грабили, и заявили, что напали на мужчин, потому что накануне с ними произошел конфликт.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 163 УК РФ «Разбой» (от восьми до пятнадцати лет лишения свободы). Все трое до суда будут находиться за решеткой.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области за неделю 170 человек травмировались из-за гололеда
В Воронежской области вора поймали на выходе из магазина
У воронежца из-за заложенного носа заподозрили новый коронавирус
В Воронежской области работникам предприятия задолжали 1,5 миллиона рублей
В Воронеже мужчина избил и ограбил соседа по такси
Мэр Воронежа высказался по поводу увольнения главы строительной политики
В центре Воронежа иномарка протаранила автозак
Михаил Бычков: конфликт с департаментом культуры Воронежской области исчерпан
В Воронежской области разбойники в масках ворвались в дом и ограбили трех мужчин
Воронеж за год сократил кредитный долг на 2 миллиарда
СМИ: глава управления Росимущества по Воронежской области уходит в отставку
Михаил Бычков о бюджете Платоновфеста: Я жадный - все деньги в программу!
Мэр Воронежа пообещал, что во время строительства дороги на Олимпийском бульваре не снесут ни один дом
10-й Платоновский фестиваль в Воронеже откроется у рынка