Воронеж за год сократил кредитный долг на 2 миллиарда

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:29:25+03:00

Сегодня у муниципальных предприятий почти нет финансовых "хвостов"

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За прошлый год мэрии удалось снизить уровень закредитованности от собственных доходов с 72 до 45 процентов. При этом собственные доходы муниципалитета составляют около 9 миллиардов рублей.

- Мы смогли погасить более 2 кредитных миллиардов, - отметил глава города Вадим Кстенин. – Отчитываясь на планерке о нынешнем уровне закредитованности, начальник финансового управления говорит, что готов плакать от счастья.

Муниципальные предприятия, по заверению мэра, смогли избавиться от большинства долгов и сегодня работают стабильно. Улучшение экономического положения мэрия смогла достичь, благодаря налаженному взаимодействию с депутатским корпусом и правительством региона.

ИСТОЧНИК KP.RU