Воронеж за год сократил кредитный долг на 2 миллиарда
За прошлый год мэрии удалось снизить уровень закредитованности от собственных доходов с 72 до 45 процентов. При этом собственные доходы муниципалитета составляют около 9 миллиардов рублей.
- Мы смогли погасить более 2 кредитных миллиардов, - отметил глава города Вадим Кстенин. – Отчитываясь на планерке о нынешнем уровне закредитованности, начальник финансового управления говорит, что готов плакать от счастья.
Муниципальные предприятия, по заверению мэра, смогли избавиться от большинства долгов и сегодня работают стабильно. Улучшение экономического положения мэрия смогла достичь, благодаря налаженному взаимодействию с депутатским корпусом и правительством региона.
ИСТОЧНИК KP.RU