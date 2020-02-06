2020-02-06T14:50:27+03:00
Общество

СМИ: глава управления Росимущества по Воронежской области уходит в отставку

Об этом заявил сам чиновник
Артем ИЛЬИН
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Анатолий Андрианов.Анатолий Андрианов.Фото: с сайта администрации Таловского района.
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В нескольких СМИ появилась информация об уходе в отставку 47-летнего руководителя территориального управления Росимущества по Воронежской области Анатолия Андрианова. Чиновник сам сообщил о своем решении, отметив, что переходит на другую работу. Какую именно, не уточнил. О преемнике также ничего не сказал, призвав дождаться официальных документов.

Анатолий Андрианов руководил региональным управлением Росимущества с ноября 2016 года. На заре карьеры трудился в силовых структурах. Андрианов занимал различные должности сперва в региональном УФСБ, а затем в Следственном комитете. До назначения в Росимущество работал в областном правительстве на посту руководителя управления экспертной и контрольной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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