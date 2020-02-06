2020-02-06T14:30:47+03:00
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Михаил Бычков о бюджете Платоновфеста: Я жадный - все деньги в программу!

Бюджет форума искусств составляет 100 млн рублей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Объявление программы 10-го Платоновфеста.Объявление программы 10-го Платоновфеста.
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На пресс-конференции по объявлению программы 10-го Платоновского фестиваля худрук форума Михаил Бычков рассказал о бюджете проекта и билетной политике.

Мультижанровый форум, в котором органично соединены театральная, музыкальная, визуальная, литературная, уличная программы, делают на 100 млн рублей.

- Бюджет остается в рамках прежних лет. И складывается из трех частей. Примерно 40% составляют средства учредителей - из бюджета Воронежской области (как заметила руководитель департамента культуры Мария Мазур, в этом году областные власти увеличили свою часть) и грант мэрии. Одну треть составляют доходы от продажи билетов. Остальное - средства благотворителей, - отметил Михаил Бычков. - Год от года мероприятий становится больше, мы увеличиваем и количество бесплатных мероприятий. Я вообще скажу: я жадный - в том смысле, что все средства, которые поступают в бюджет - на программу, на программу! У работников дирекции совсем невысокие зарплаты...

Говоря о билетной политике, худрук форума отметил, что она также останется примерно на уровне предыдущего года.

- Мы не планируем менять цены на билеты. Сейчас такое время, что лучше стабилизировать достигнутое - все останется в параметрах прежних цифр. Более того, к примеру, жители столиц заплатят дороже в Риге, Санкт-Петербурге или Москве на те же концерты Плетнева или спектакли Прельжокажа, - уверен худрук.

Напомним, 10-й Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня. Билеты в продажу поступят 15 февраля. В Воронеж приедут более 400 участников из 19 стран. Откроется форум вертикальным уличным шоу у Центрального рынка.

Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время.

Программа Платоновского фестиваля 2020. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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