Мэр Воронежа пообещал, что во время строительства дороги на Олимпийском бульваре не снесут ни один дом

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:50:49+03:00

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На встрече с редакторами СМИ мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, как идет подготовка к строительству дороги на Олимпийском бульваре, которая будет проходить через улицы Шишкова и Тимирязева:

- Сейчас у меня как раз по этому поводу будет встреча с представителями общественности. При строительстве выкупим несколько земельных участков, при этом никаких домов сносить не будем. По зданиям вдоль дороги. Постараемся максимально снизить загазованность возле них. На надземных переходах через дорогу оборудуем современные подъемники. Новую трассу начнем строить одновременно с дублером Московского проспекта, сейчас заходим на госэкспертизу. Получим ее положительное заключение, начнем работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU