2020-02-06T14:50:49+03:00
Общество

Мэр Воронежа пообещал, что во время строительства дороги на Олимпийском бульваре не снесут ни один дом

Вадим Кстенин также сообщил, что на надземных переходах установят современные подъемники
Максим ГОРОХОВАртем ИЛЬИН
Поделиться:
Вадим Кстенин.Вадим Кстенин.Фото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

На встрече с редакторами СМИ мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, как идет подготовка к строительству дороги на Олимпийском бульваре, которая будет проходить через улицы Шишкова и Тимирязева:

- Сейчас у меня как раз по этому поводу будет встреча с представителями общественности. При строительстве выкупим несколько земельных участков, при этом никаких домов сносить не будем. По зданиям вдоль дороги. Постараемся максимально снизить загазованность возле них. На надземных переходах через дорогу оборудуем современные подъемники. Новую трассу начнем строить одновременно с дублером Московского проспекта, сейчас заходим на госэкспертизу. Получим ее положительное заключение, начнем работы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Бычков: конфликт с департаментом культуры Воронежской области исчерпан
В Воронежской области разбойники в масках ворвались в дом и ограбили трех мужчин
Воронеж за год сократил кредитный долг на 2 миллиарда
СМИ: глава управления Росимущества по Воронежской области уходит в отставку
Михаил Бычков о бюджете Платоновфеста: Я жадный - все деньги в программу!
Мэр Воронежа пообещал, что во время строительства дороги на Олимпийском бульваре не снесут ни один дом
10-й Платоновский фестиваль в Воронеже откроется у рынка
На 24 улицах Воронежа привели в порядок 700 входных групп домов
В Воронеже к 9 мая уберут всю рекламу на пути «Бессмертного полка»
Мэр Воронежа высказался против переноса памятника Ленину
В Воронеже появятся новые умные светофоры на Московском проспекте
Не плативших за парковку воронежцев могут амнистировать
ТОСы Воронежской области поборются за миллионные гранты
Первый этап разработки экономического обоснования метро в Воронеже подходит к концу
В Воронеже введут пересадочный тариф для пассажиров общественного транспорта
Жительница Воронежа отдала интернет-альфонсу 450 тыс рублей
Сэкономленные на уборке снега деньги мэрия Воронежа может направить на благоустройство
В Воронеже уточнили сумму, необходимую на реконструкцию театра оперы и балета
Мэр рассказал, почему в Воронеже почти не осталось МУПов
Вадим Кстенин о деловом стиле: «Я уже ненавижу галстуки»
Приют для бездомных животных появится в Воронеже в 2021 году
В честь юбилея уроженца Воронеже Ивана Бунина выпустят почтовую марку
На двух пожарах под Воронежем пострадали три человека
На Левом берегу Воронежа загорелся маяк
Под Воронежем ВАЗ врезался в "Шевроле"
Камерный театр показывает воронежцам картины на библейские темы
Билеты на десятый Платоновский фестиваль в Воронеже начнут продавать с 15 февраля