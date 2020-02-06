10-й Платоновский фестиваль в Воронеже откроется у рынка

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:11:32+03:00

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Юбилейный Платоновский фестиваль откроется в Воронеже нетрадиционно. Форум искусств всегда пытается удивить, показать что-то необычное. И старт 10-й сезона Платоновфеста будет именно таким! Форум откроется уличным шоу уникального формата... на рынке.

- Рядом с Центральным рынком покажут хореографическое шоу "Гигант". Вертикальное. Артисты будут танцевать на стене высотного здания, - рассказал на пресс-конференции худрук Платоновфеста Михаил Бычков.

Шоу "Гигант" будут показывать два дня.

Еще одним зрелищным уличным шоу станет театральный парад. В этом году он вернулся в программу, снова пройдет по проспекту Революции в День России, 12 июня.

- В этом году театральный парад будет мега международным. В нем примут участие артисты не только из России, но и из Казахстана, Нидерландов, Франции, Великобритании, Германии. Это будет зрелище огней и света - парад пройдет в вечернее время, - приоткрыл завесу тайны Михаил Владимирович.

О других подробностях театральной и музыкальной программы 10-го Платоновского фестиваля, а также о бюджете форума и билетной политике мы сообщим в ближайшее время - следите за нашими материалами.

Программа Платоновского фестиваля 2020. .

ИСТОЧНИК KP.RU