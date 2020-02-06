На 24 улицах Воронежа привели в порядок 700 входных групп домов
На магистральных улицах Воронежа больше не будет кричащих разноцветных вывесок. Новый дизайн-регламент объявил им беспощадную войну. Причем под запретом не только яркие баннеры в корпоративных цветах, но также композитные материалы и керамогранитная отделка. Требование к фасадам – штукатурка и окраска в спокойные цвета.
В Ленинском районе в зоне строгой регламентации фасадов 24 улицы, в том числе площадь Ленина, улицы Кирова, Плехановская, 20-летия Октября, Моисеева, 9 Января.
По итогам 2019 года в районе привели в соответствие с дизайн-регламентом почти 90% фасадов на этих магистралях, преобразились более 700 входных групп.
- Вместе с тем, нередки случаи, когда руководство в основном сетевых компаний, в стремлении сохранить брендовую визуализацию затягивает процесс приведения к установленному порядку своих магазинов, - отметили в управе.
- Если выявили нарушение – направляем уведомление. Даем время для самостоятельного устранения. Мы понимаем, что одновременно все исправить невозможно. Однако, если нарушение не устраняется в положенный срок, приходится это делать принудительно и с привлечением к административной ответственности, - рассказал Сергей Ситников, глава управы Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU