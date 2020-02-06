2020-02-06T13:20:32+03:00
Общество

В Воронеже к 9 мая уберут всю рекламу на пути «Бессмертного полка»

Растяжки с известными брендами заменят на патриотические плакаты
Олег ИВАНОВМаксим ГОРОХОВ
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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет разработана особая концепция оформления Воронежа. Об этом рассказал на встрече с редакторами местных СМИ глава города Вадим Кстенин.

- Безусловно, главные мероприятия предстоящего Дня Победы – «Бессмертный полк» и парад. Это наш святой праздник. На параде в этом году будет гораздо большее количество техники: планируется 119 машин, если не ошибаюсь, - ответил Вадим Кстенин.

В этом году городские власти постараются сделать так, чтобы на пути колонны «Бессмертного полка» была убрана вся коммерческая реклама. Таким образом, все билборды, растяжки и витрины будут украшать не бренды, а некие патриотические плакаты.

Еще одно важное решение: на обновленной площади Победы поставят к 9 мая специальные конструкции с патриотической символикой. А на площади Ленина будут запущены воздушные шары в честь такой даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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