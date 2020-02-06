Мэр Воронежа высказался против переноса памятника Ленину

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:51:33+03:00

Некая инициативная группа заявила, что его на месте нужно поставить монумент основателю города Сабурову

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Вадим Кстенин на встрече с руководителями СМИ высказал свое мнение по поводу переноса памятника Ленину:

- В принципе я об этом не думал. Однако не знаю, зачем выступать с подобным предложением, которое может расколоть общество. Неужели в городе нет мест для новых памятников, из-за которых не возникал бы подобный нездоровый ажиотаж?

Напомним, с идеей, чтобы на месте монумента вождю пролетариата появился мемориал, посвященный первому воеводе Воронежа Семену Сабурову, выступила некая группа монархистов.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также сообщил свое мнение по поводу вопросов строительства:

- С вводом жилья у нас все в порядке. Здесь подняли тему об уменьшении числа многоэтажек. На этот счет могут быть разные мнения. В том числе есть сторонники увеличения домов, в частности, в четыре этажа. Однако во главу угла тут нужно ставить экономический фактор. Многоэтажные дома просто лучше окупаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU