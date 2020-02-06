2020-02-06T12:42:53+03:00
Общество

В Воронеже появятся новые умные светофоры на Московском проспекте

Мэр города также пообещал, что в ближайшее время приведут в порядок все фермы, на которых они крепятся
Максим ГОРОХОВАртем ИЛЬИН
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На встрече с редакторами СМИ мэр Воронежа Вадим Кстенин ответил на вопрос об эффективности системы «умных светофоров»:

- Считаю, что ее внедрение помогло весьма существенно снизить трафик. Водители, конечно, могут иметь другое мнение, приводя как аргумент загруженные перекрестки, к примеру, на проспекте Труда. Но если брать все места, где стоят «умные светофоры» в целом, то средняя скорость движения благодаря ним увеличилась на 17 км/час. Сейчас мы находимся в стадии судебного разбирательства с российской компанией, которая делала фермы (конструкции, на которые крепятся эти светофоры). Качество работ нас не удовлетворило. Не справились с чисто монтажными делами, не представляющими особой сложности. Но уверен, что решим эту проблему в недалеком будущем. В целом систему «умных светофоров» будем развивать прежде всего за счет окраин Московского проспекта.

Напомним, «умные светофоры» приходилось выключать, чтобы чинить фермы, покрывшиеся ржавчиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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