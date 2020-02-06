ТОСы Воронежской области поборются за миллионные гранты
В муниципальных образованиях региона с 5 февраля начались публичные защиты проектов территориального общественного самоуправления, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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На поддержку этих заявок из областного бюджета в 2020 году направят в общей сложности 90 млн рублей, отметил спикер регионального законодательного собрания.
Основным направлением инициативы граждан традиционно стало благоустройство местных территорий – установка детских и спортивных площадок, расчистка родников, ремонт ограждений кладбищ и воинских захоронений, обустройство скверов и парков, установка уличного освещения.
ИСТОЧНИК KP.RU