ТОСы Воронежской области поборются за миллионные гранты

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:36:10+03:00

В муниципальных образованиях региона с 5 февраля начались публичные защиты проектов территориального общественного самоуправления, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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На поддержку этих заявок из областного бюджета в 2020 году направят в общей сложности 90 млн рублей, отметил спикер регионального законодательного собрания.

Основным направлением инициативы граждан традиционно стало благоустройство местных территорий – установка детских и спортивных площадок, расчистка родников, ремонт ограждений кладбищ и воинских захоронений, обустройство скверов и парков, установка уличного освещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU