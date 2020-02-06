2020-02-06T12:33:33+03:00
Общество

Первый этап разработки экономического обоснования метро в Воронеже подходит к концу

Такую информацию озвучил на встрече с редакторами СМИ мэр Вадим Кстенин
Юлия ДИДЕНКО
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Первый этап разработки технико-экономического обоснования легкорейсового транспорта в Воронеже подходит к концу. Об этом на встрече с редакторами СМИ заявил мэр Вадим Кстенин. Он также добавил, что по результатам работы специалистов уже будут сделаны выводы о возможности и целесообразности этого проекта.

Как пояснил Вадим Кстенин, разработка технико-экономического обоснования разбита на этапы. Только после реализации первого из них и получения положительного результата работа будет продолжена. В том случае, если по каким-то расчетным параметрам окажется, что есть какие-то сложности в его воплощении, то будут приниматься решения.

- Строительство легкорельсового транспорта - это мегапроект, который требует очень серьезных, детальных и глубоких проработок. Без них ни один инвестор не поддержит идею. Ведь негативного опыта в стране очень много. Некоторые проекты тянутся десятилетиями и являются экономически неэффективными. У нас такого не должно быть, - сказал мэр.

Напомним, метро в Воронеже появится не раньше, чем через пять лет. В генеральном плане Воронежа, который разрабатывает «Институт Генплана Москвы», уже моделируется создание разветвленной сети наземного легкорельсового транспорта. Скорее всего метро пустят по трамвайным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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