В Воронеже введут пересадочный тариф для пассажиров общественного транспорта
Мэрия обещает полностью изменить городской транспорт в течение трех ближайших лет. Уже сейчас перевозчики начали приобретать новые автобусы на маршруты, а до 2022 года на улицы города выйдут 968 современных автобусов, в том числе 60 – большой вместимости и уже в течение этого года. Эти условия оговариваются в новых контрактах на обслуживание маршрутов, которые мэрия будет заключать с перевозчиками с весны.
По словам мэра, в связи с внедрением в жизнь новой транспортной сети воронежцев ждут и другие новшества.
- Мы не только обустроим выделенную полосу для общественного транспорта, но и проконтролируем, чтобы она реально работала, - заверил Вадим Кстенин.
А вот те, кто платит за проезд пластиковой картой, смогут сэкономить на пересадках.
- При безналичной оплате проезда будет предусмотрен специальный тариф, если человек делает пересадку с одного автобуса в другой в течение часа, то заплатит как за одну поездку, а его платеж будет расщеплен на двух перевозчиков, - пообещал мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU