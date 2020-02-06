Жительница Воронежа отдала интернет-альфонсу 450 тыс рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:32:29+03:00

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За 5 февраля мошенники обманули 14 жителей Воронежской области – в общей сложности на 1,8 млн рублей.

В частности, 40-летняя жительница Советского района лишилась 450 тысяч рублей. По собственной доверчивости и отзывчивости. Клюнула на удочку интернет-альфонса. Дама познакомилась в соцсети с мужчиной, выдававшим себя за медийную личность. Новый знакомый периодически жаловался на проблемы со здоровьем и жизненные трудности, просил одолжить ему различные денежные суммы. Добрая женщина регулярно оказывала ему финансовую помощь. Но в какой-то момент кавалер исчез. Женщина подсчитала, сколько одолжила ему денег, оказалось - приличную сумму, 450 тыс.

Будьте бдительны, друзья, не расставайтесь так легко с деньгами!

ИСТОЧНИК KP.RU