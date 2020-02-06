2020-02-06T12:05:42+03:00
Общество

Сэкономленные на уборке снега деньги мэрия Воронежа может направить на благоустройство

Кроме того, если снегопадов в этом году не будет, город удастся быстрее очистить к летнему периоду
Олег ИВАНОВМаксим ГОРОХОВ
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Деньги, которые не пойдут на закупку пескосоляной смеси, можно будет отправить на благоустройствоДеньги, которые не пойдут на закупку пескосоляной смеси, можно будет отправить на благоустройствоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Зима в этом году, можно сказать, прошла мимо Воронежа: снега, по крайней мере, мы практически не видели. Удалось ли в таком случае нашему городу сэкономить, если уборка в эту зиму так остро не требовалась? На этот вопрос мэр Вадим Кстенин ответил 6 февраля на встрече с редакторами местных СМИ.

- Город, безусловно, сэкономит на уборке снега. Тем не менее, в этот период температура достаточно часто перескакивала через 0 градусов. Ночью – небольшой мороз. Днем – опять оттепель. Часто шли дожди. Из-за этого на дорогах появлялся гололед. Дороги и тротуары нужно обрабатывать, - рассказал мэр города.

Из-за того, что дороги посыпают пескосоляной смесью, убирать тот самый песок приходится чуть ли не до лета. Поэтому воронежцы зачастую и видели, как по улицам ходит специальная техника – но она была призвана не убирать снег, которого и так нет, а сметать песок. Это полезно еще и потому, что в таком случае не забывается ливневая канализация.

- В этом году, если не будет больших снегопадов, город войдет чистым в весенний сезон. Нам останется только помыть дороги, - сказал Вадим Кстенин. – Так как комбинаты благоустройства сегодня не борются со снегом, могут более активно работать, например, в уборке несанкционированных свалок. На территориях вдоль дорог постоянно идет уборка. В последствии это приведет к тому, что к месячнику благоустройства город будет в опрятном состоянии, и мы сможем сделать более глобальные вещи, как очистка лесных насаждений от мусора.

Также деньги, которые не пойдут на закупку пескосоляной смеси, можно будет отправить на благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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