Мэр рассказал, почему в Воронеже почти не осталось МУПов

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:57:08+03:00

Их заменили другие формы организации

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В Воронеже постепенно сокращается количество муниципальных унитарных предприятий. По словам мэра Вадима Кстенина, им на смену приходят другие организационно -правовые формы. Например, бюджетные учреждения.

- В последнее время в городе созданы несколько эффективных предприятий, решающих насущные проблемы, - рассказал Вадим Кстенин. – Это районные комбинаты благоустройства, занимающиеся уборкой города, предприятие по обслуживанию ливневой канализации, предприятие по ремонту улично-дорожной сети.

Продолжает работать и транспортное предприятие, обслуживающее маршруты городского транспорта.

- Мы надеемся, что введение новой транспортной схемы и приобретение нового подвижного состава позволят сделать услугу перевозки пассажиров максимально качественной, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU