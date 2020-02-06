2020-02-06T11:57:08+03:00
Общество

Мэр рассказал, почему в Воронеже почти не осталось МУПов

Их заменили другие формы организации
Елена ФЕДЯШЕВА
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Задачи обслуживания города успешно решают вновь созданные предприятияЗадачи обслуживания города успешно решают вновь созданные предприятияФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже постепенно сокращается количество муниципальных унитарных предприятий. По словам мэра Вадима Кстенина, им на смену приходят другие организационно -правовые формы. Например, бюджетные учреждения.

- В последнее время в городе созданы несколько эффективных предприятий, решающих насущные проблемы, - рассказал Вадим Кстенин. – Это районные комбинаты благоустройства, занимающиеся уборкой города, предприятие по обслуживанию ливневой канализации, предприятие по ремонту улично-дорожной сети.

Продолжает работать и транспортное предприятие, обслуживающее маршруты городского транспорта.

- Мы надеемся, что введение новой транспортной схемы и приобретение нового подвижного состава позволят сделать услугу перевозки пассажиров максимально качественной, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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