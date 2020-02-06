Мэр рассказал, почему в Воронеже почти не осталось МУПов
В Воронеже постепенно сокращается количество муниципальных унитарных предприятий. По словам мэра Вадима Кстенина, им на смену приходят другие организационно -правовые формы. Например, бюджетные учреждения.
- В последнее время в городе созданы несколько эффективных предприятий, решающих насущные проблемы, - рассказал Вадим Кстенин. – Это районные комбинаты благоустройства, занимающиеся уборкой города, предприятие по обслуживанию ливневой канализации, предприятие по ремонту улично-дорожной сети.
Продолжает работать и транспортное предприятие, обслуживающее маршруты городского транспорта.
- Мы надеемся, что введение новой транспортной схемы и приобретение нового подвижного состава позволят сделать услугу перевозки пассажиров максимально качественной, - отметил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU