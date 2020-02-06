Вадим Кстенин о деловом стиле: «Я уже ненавижу галстуки»

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:01:45+03:00

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Мэр Вадим Кстенин на встрече с редакторами воронежских СМИ, которая состоялась 6 февраля, рассказал, что самостоятельно подбирает себе костюмы в уже проверенных торговых точках. Также чиновник поделился своим мнением о деловом стиле.

- Если человек проводит большую часть жизни на работе, то он должен придерживаться определенного стиля. Ничего выдающегося в моем гардеробе нет. Обычные деловые костюмы на разные случаи жизни. Честно скажу, я уже ненавижу галстуки. Потому что фактически всю свою жизнь провожу в этой истории. Мне очень хочется иногда его снять и побыть в домашней одежде, - сказал мэр.

Кроме того, Вадим Кстенин подчеркнул, что производитель его костюмов не является дорогим.

ИСТОЧНИК KP.RU