2020-02-06T12:01:45+03:00
Общество

Вадим Кстенин о деловом стиле: «Я уже ненавижу галстуки»

Мэр отметил, что сам подбирает себе костюмы
Юлия ДИДЕНКО
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Мэр мечтает больше времени проводить в домашней одежде.Мэр мечтает больше времени проводить в домашней одежде.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Мэр Вадим Кстенин на встрече с редакторами воронежских СМИ, которая состоялась 6 февраля, рассказал, что самостоятельно подбирает себе костюмы в уже проверенных торговых точках. Также чиновник поделился своим мнением о деловом стиле.

- Если человек проводит большую часть жизни на работе, то он должен придерживаться определенного стиля. Ничего выдающегося в моем гардеробе нет. Обычные деловые костюмы на разные случаи жизни. Честно скажу, я уже ненавижу галстуки. Потому что фактически всю свою жизнь провожу в этой истории. Мне очень хочется иногда его снять и побыть в домашней одежде, - сказал мэр.

Кроме того, Вадим Кстенин подчеркнул, что производитель его костюмов не является дорогим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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