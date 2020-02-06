Приют для бездомных животных появится в Воронеже в 2021 году

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:05:57+03:00

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Первый официальный приют для бездомных животных появится в городе не раньше 2021 года. Об этом рассказал на встрече с редакторами воронежских СМИ мэр Вадим Кстенин. По словам градоначальника, для строительства объекта необходима подготовка ряда документов и собственно проекта.

Во-первых, придется внести в региональный закон о гуманном отношении к животным (его приняли в 2019 году) несколько поправок, регламентирующих выделение муниципальных средств на строительство этого объекта. Во-вторых, разработчика проекта и подрядчика-строителя будут определять на торгах, что тоже потребует времени.

По оценками Вадима Кстенина, в лучшем случае проект будет готов к концу лета этого года, а строительство начнется осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU