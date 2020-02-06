В честь юбилея уроженца Воронеже Ивана Бунина выпустят почтовую марку

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:20:03+03:00

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7 февраля в обращение выйдет марка, посвященная 150-летию Ивана Бунина. Номинальная стоимость марки, которая войдет в серию «Лауреаты Нобелевской премии», - 50 рублей. Всего выпустят 126 тыс марок с изображением уроженца Воронежа.

Напомним, 150-летие Ивана Бунина в 2020-м широко отметят в стране, указ об этом Владимир Путин подписал еще в 2018-м. Не останется в стороне и Воронеж, где собственно и родился писатель, Нобелевский лауреат. В столице Черноземья запланированы круглый стол «Иван Бунин: взгляд из XXI века», областной молодежный конкурс художественного слова, творческий вечер «Поэзия и проза любви. Иван Бунин», фестиваль книги, музыкальный фестиваль, художественные выставки. А в сентябре, наконец, откроется дом-музей писателя - в здании на проспекте Революции, где 22 октября 1870 года родился Иван Бунин и где прошли первые годы его жизни. На реставрацию здания выделили 2,17 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU