2020-02-06T11:02:34+03:00
Происшествия

На двух пожарах под Воронежем пострадали три человека

Сгорели два жилых дома - в Ямном и Елизаветовке
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пострадал человек на пожаре в селе Елизаветовка Воробьевского района, который произошел утром 6 февраля. Огнеборцев вызвали тушить жилой дом площадью 40 квадратных метров в 6.34, семь человек на двух спецмашинах ликвидировали пожар в 7.08.

А накануне, 5 февраля, в четыре часа дня в Ямном произошел пожар с жертвами. На пепелище сгоревшего дома спасатели, которые боролись с огнем до 18.20, обнаружили тела 65-летнего хозяина дома и его 42-летней дочери.

При ЧП звоните по номерам экстренных служб «112» или «101», а также телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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