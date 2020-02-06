2020-02-06T10:29:13+03:00
Звезды

На Левом берегу Воронежа загорелся маяк

Официально открыли стилизованную под арт-объект опору линии электропередач
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Вечерами на левом берегу водохранилища рядом с парком «Алые паруса» призывно горит триколором «Маяк». 5 февраля в Воронеже официально запустили опору ЛЭП, ставшую из-за своего стилизованного вида настоящим арт-объектом. Ее внешний вид призван напоминать, что Воронеж - родина военно-морского флота России. Три прожектора на верху опоры имитируют лучи маяка, направленные на правый берег. Над концепцией «Маяка» работал известный воронежский архитектор Роман Пупавцев (по его проектам воссоздали «Зеленый театр» в Центральном парке и обновили Советскую площадь).

46-метровая опора ЛЭП сделана из красного оцинкованного металла. И спроектирована с учетом возможных погодных нагрузок, а светодинамическая подсветка может менять оформление объекта. Рядом с опорой установили штурвал с сенсорной панелью. С экрана можно открыть интерактивную карту Воронежа, посмотреть городскую панораму, узнать прогноз погоды. Здесь же можно зарядить смартфон, есть и точка экстренной связи со спецслужбами.

. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Глава региона Александр Гусев отметил, что скоро и на правобережной части набережной появится свой маяк.

- В будущем году мы начнем большую работу, связанную с обустройством правобережной части набережной, и там тоже будет маяк. А уже в этом году начнем благоустройство левобережной части: здесь будет рекреационно-спортивная зона, где жители Левобережья смогут приятно и с пользой провести время, заняться спортом и отдохнуть, - сообщил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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