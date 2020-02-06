2020-02-06T09:57:10+03:00
Происшествия

Под Воронежем ВАЗ врезался в "Шевроле"

Пассажира иномарки с травмами отправили в больницу
Ярослав ИВАНОВ
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За 5 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 91 ДТП, две трети которых произошло в областном центре – 66. В авариях травмы различной тяжести получили шесть человек.

Около 11.40 в Боброве 47-летняя автомобилистка на ВАЗ-219060 при встречном разъезде не выбрала безопасный боковой интервал и столкнулась с «Шевроле Ланос» под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате аварии 18-летний пассажир «Шевроле» получил травмы, его доставили райбольницу. Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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