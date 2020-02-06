Под Воронежем ВАЗ врезался в "Шевроле"

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:57:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За 5 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 91 ДТП, две трети которых произошло в областном центре – 66. В авариях травмы различной тяжести получили шесть человек.

Около 11.40 в Боброве 47-летняя автомобилистка на ВАЗ-219060 при встречном разъезде не выбрала безопасный боковой интервал и столкнулась с «Шевроле Ланос» под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате аварии 18-летний пассажир «Шевроле» получил травмы, его доставили райбольницу. Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU