2020-02-06T09:14:30+03:00
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Камерный театр показывает воронежцам картины на библейские темы

Выставку Елены Черкасовой можно посмотреть бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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5 февраля в Камерном театре открылась новая экспозиция. В арт-галерее показывают выставку «Небесные граждане». Это работы художницы Елены Черкасовой.

Она родилась в московской интеллигентной семье, но отличалась своевольным, бунтарским характером, не признавала официального советского искусства и в молодости писала картины, известные среди представителей московской богемы, андеграундной молодежи 80-х годов. Потом пережила серьезный духовный кризис, пришла к христианской вере, оставила занятия живописью на многие годы. Но потом призвание взяло верх и вот уже более 20 лет Елена пишет картины - на темы христианской жизни.

Художница выставлялась в «Манеже», ЦДХ, музеях Саратова, Самары, Тулы, Екатеринбурга и других городов, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, культурном центре «Покровские ворота», а также в итальянских городах Вероне, Сереньо и Сериате.

Воронежцам показывают работы разных лет. Выставку можно посмотреть бесплатно со вторника по воскресенье с 13.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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