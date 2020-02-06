Билеты на десятый Платоновский фестиваль в Воронеже начнут продавать с 15 февраля
Дирекция Платоновского фестиваля объявила дату старта продаж билетов на спектакли и концерты десятого форума искусств. Они поступят в продажу 15 февраля в 10.00.
- Приобрести их можно будет не только он-лайн на официальном сайте Платоновфеста, но и в кассах. Они будут работать в нескольких местах. Впервые в пик продаж с 15 по 23 февраля будет организована дополнительная касса в Центре Галереи Чижова, - отметили организаторы. - Студентам и пенсионерам при предъявлении подтверждающего документа в кассах предоставляется скидка 20%. Она не распространяется на билеты первых двух, наиболее дорогих, ценовых категорий.
Где будут работать кассы:
- театр оперы и балета с 10.00 до 19.00 - филармония с 10.00 до 19.00
- Камерный театр с 9.00 до 20.30
- Воронежский концертный зал с 11.00 до 19.00
- Центр Галереи Чижова (-1 этаж)
- Центр Галереи Чижова (1 этаж, стойка информации, у входа со стороны Кольцовской)
- ТЦ «Солнечный рай» (2 этаж)
- кассы Event-Hall (на ул. Пушкинской, в ТРЦ «Московский проспект», в Сити-парке «Град» и в ТРК «Арена»)
- ТРЦ «Левый берег» (1 этаж, боковой вход)
- ЛДС «Юбилейный» (касса № 1)
- ТЦ «Европа» (1 этаж).
Напомним, программу 10-го Платоновфеста объявят 6 февраля в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU