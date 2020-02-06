Билеты на десятый Платоновский фестиваль в Воронеже начнут продавать с 15 февраля

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:30:55+03:00

Купить их можно на сайте и в 13 кассах

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Дирекция Платоновского фестиваля объявила дату старта продаж билетов на спектакли и концерты десятого форума искусств. Они поступят в продажу 15 февраля в 10.00.

- Приобрести их можно будет не только он-лайн на официальном сайте Платоновфеста, но и в кассах. Они будут работать в нескольких местах. Впервые в пик продаж с 15 по 23 февраля будет организована дополнительная касса в Центре Галереи Чижова, - отметили организаторы. - Студентам и пенсионерам при предъявлении подтверждающего документа в кассах предоставляется скидка 20%. Она не распространяется на билеты первых двух, наиболее дорогих, ценовых категорий.

Где будут работать кассы:

- театр оперы и балета с 10.00 до 19.00 - филармония с 10.00 до 19.00

- Камерный театр с 9.00 до 20.30

- Воронежский концертный зал с 11.00 до 19.00

- Центр Галереи Чижова (-1 этаж)

- Центр Галереи Чижова (1 этаж, стойка информации, у входа со стороны Кольцовской)

- ТЦ «Солнечный рай» (2 этаж)

- кассы Event-Hall (на ул. Пушкинской, в ТРЦ «Московский проспект», в Сити-парке «Град» и в ТРК «Арена»)

- ТРЦ «Левый берег» (1 этаж, боковой вход)

- ЛДС «Юбилейный» (касса № 1)

- ТЦ «Европа» (1 этаж).

Напомним, программу 10-го Платоновфеста объявят 6 февраля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU