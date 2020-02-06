2020-02-06T08:30:55+03:00
Звезды

Билеты на десятый Платоновский фестиваль в Воронеже начнут продавать с 15 февраля

Купить их можно на сайте и в 13 кассах
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Дирекция Платоновского фестиваля объявила дату старта продаж билетов на спектакли и концерты десятого форума искусств. Они поступят в продажу 15 февраля в 10.00.

- Приобрести их можно будет не только он-лайн на официальном сайте Платоновфеста, но и в кассах. Они будут работать в нескольких местах. Впервые в пик продаж с 15 по 23 февраля будет организована дополнительная касса в Центре Галереи Чижова, - отметили организаторы. - Студентам и пенсионерам при предъявлении подтверждающего документа в кассах предоставляется скидка 20%. Она не распространяется на билеты первых двух, наиболее дорогих, ценовых категорий.

Где будут работать кассы:

- театр оперы и балета с 10.00 до 19.00 - филармония с 10.00 до 19.00

- Камерный театр с 9.00 до 20.30

- Воронежский концертный зал с 11.00 до 19.00

- Центр Галереи Чижова (-1 этаж)

- Центр Галереи Чижова (1 этаж, стойка информации, у входа со стороны Кольцовской)

- ТЦ «Солнечный рай» (2 этаж)

- кассы Event-Hall (на ул. Пушкинской, в ТРЦ «Московский проспект», в Сити-парке «Град» и в ТРК «Арена»)

- ТРЦ «Левый берег» (1 этаж, боковой вход)

- ЛДС «Юбилейный» (касса № 1)

- ТЦ «Европа» (1 этаж).

Напомним, программу 10-го Платоновфеста объявят 6 февраля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Камерный театр показывает воронежцам картины на библейские темы
Билеты на десятый Платоновский фестиваль в Воронеже начнут продавать с 15 февраля
В Воронеже число классов, закрытых на карантин, увеличилось до 126
В тарифном управлении рассказали, почему в Воронеже резко подорожало отопление и горячая вода
В Воронеже из-за нарушений норм безопасности приостановили подачу газа в котельную
Платеж за вывоз мусора в селах Воронежской области не должен превышать 80 рублей
На директора предприятия в Воронежской области возбудили дело по невыплате зарплаты сотрудникам
В воронежском заповеднике поймали двух браконьеров
В воронежском доме ребенка детей кормили испорченными овощами и не оказывали малышам помощь
На одной из главных улиц Воронежа на видео попала пылающая иномарка
В Воронеже мужчина ограбил пенсионерку прямо в дверях ее квартиры
В Воронеже не обнаружили коронавирус у работавшей в Китае семейной пары
В Воронежской области пьяный водитель протаранил мотоциклы байкеров, приехавших на слет клуба
Проснувшегося раньше времени барсука сняли на видео в воронежском заповеднике
С 1 июля коммунальные тарифы в Воронежской области вырастут на 4%
Житель Воронежской области в порыве ревности забил до смерти подругу
В Воронеже синоптики обещают мороз до -11 градусов
Воронежцев приглашают на мастер-класс по русским шахматам
В Воронеже разыскивают 45-летнего мужчину с бородой
В Воронежском океанариуме появился тихоокеанский осьминог Дофлейна
В Воронежской области за распространение диагноза подруги будут судить сотрудницу клиники
Мошенники обманули жителей Воронежской области рекордное количество раз