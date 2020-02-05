В Воронеже число классов, закрытых на карантин, увеличилось до 126

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:15:20+03:00

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Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронеже еще два класса закрыли на карантин. По данным мэрии на вечер 5 февраля уроки отменили в 126 классах в в 27 школах:

в одном классе - СОШ 60, СОШ 35, СОШ 8, СОШ 38, СОШ 77, СОШ 34, СОШ 73 в двух классах - гимназия №2, СОШ 84, СОШ 94, СОШ 104, лицей 7, СОШ 43, СОШ 97, СОШ 93 в трех классах – гимназия им. Басова, СОШ 83, СОШ 72 в пяти классах – гимназия им. Бунина, в восьми классах – лицей №1, СОШ 48, в девяти классах – СОШ 81,

в одиннадцати классах – СОШ 4, СОШ 29, в тринадцати классах - УВК им. Киселева, в четырнадцати классах - УВК №1 в пятнадцати классах - СОШ 55.

Школу №102 до 11 февраля закрыли полностью.

По итогам мониторинга заболеваемости учащихся руководители общеобразовательных организаций издали приказы обприостановлении учебного процесса и в других школах. Так с 6 февраля занятия отменят в одном классе - СОШ 38, СОШ 94, СОШ 77, СОШ 83,СОШ 73, В двух классах - СОШ 81, СОШ 35, СОШ 48, СОШ 104, СОШ 72, В трех классах - гимназия им. Бунина, СОШ 43, СОШ 3, В четырех классах - УВК №1, В пяти классах - лицей №1

ИСТОЧНИК KP.RU