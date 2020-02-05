2020-02-05T19:26:13+03:00
Общество

В Воронеже из-за нарушений норм безопасности приостановили подачу газа в котельную

Ростехнадзор нашел неисправность предохранительного клапана
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на водогрейный котел, который принадлежит ООО «Тепловые коммуникации», на 30 суток приостановили подачу гага. Причиной стали грубые нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в среду, 5 февраля.

Так, во время внеплановой выездной проверки на опасном производственном объекте специалисты Верхне-Донского управления Ростехнадзора обнаружили неисправный предохранительный клапан. Эта неисправность угрожает жизни и здоровью людей.

Ресурсоснабжающую организацию привлекли к ответственности по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ. Директору организации вручили копию постановления об устранении нарушения.

Добавим, что ООО «Тепловые коммуникации» обеспечивает теплоснабжением промышленные предприятия, жилые объекты и объекты соцкультбыта в поселке Придонском. Но приостановление деятельности одного из котлов организации не повлекло нарушения подачи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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