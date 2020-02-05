На директора предприятия в Воронежской области возбудили дело по невыплате зарплаты сотрудникам

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:03:14+03:00

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В Грибановском районе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело на директора предприятия ГМУП «Коммунальщик» из-за невыплаты .заработной платы 60 сотрудникам. Долг составил больше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 5 февраля.

Выяснилось, что зарплату работники предприятия, учредителем которого является администрация Грибановского поселения, не получали с августа по декабрь 2019 года.

Предприятие в этот период перечисляло деньги организациям, поставщикам товаров, работ и услуг, а также уплату налоговых платежей и могло выплатить долг по зарплате, но обязанности не выполняло.

Также вскрылись и другие нарушения. С сентября прошлого года в территориальный орган федеральной службы государственной статистики предприятие не предоставляло сведения об указанных задолженностях.

На директора возбуждены дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке).

А следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

ИСТОЧНИК KP.RU