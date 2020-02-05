В воронежском заповеднике поймали двух браконьеров
В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В.М. Пескова в январе задержали двух браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранной зоны в среду, 5 февраля. К счастью, охотников поймали раньше, чем они успели кого-либо застрелить.
Так, 5 января в квартале № 65 Тресвятского лесничества в Новоусманском районе задержали мужчину с охотничьей собакой породы лайка. С собой у местного жителя был пневматический пистолет Велес.
А 30 января история повторилась уже в квартале № 61 Сомовского лесничества на территории Железнодорожного района. Охрана поймала мужчину с охотничьим ружьем Беретта.
По данным фактам ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» подал заявления в ОМВД для проведения проверки и принятия решения, так как в указанных действиях формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
ИСТОЧНИК KP.RU