2020-02-05T18:20:09+03:00
Происшествия

В воронежском заповеднике поймали двух браконьеров

К счастью, охотники не успели никого застрелить
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба заповедника.Фото: пресс-служба заповедника.
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В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В.М. Пескова в январе задержали двух браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранной зоны в среду, 5 февраля. К счастью, охотников поймали раньше, чем они успели кого-либо застрелить.

Так, 5 января в квартале № 65 Тресвятского лесничества в Новоусманском районе задержали мужчину с охотничьей собакой породы лайка. С собой у местного жителя был пневматический пистолет Велес.

А 30 января история повторилась уже в квартале № 61 Сомовского лесничества на территории Железнодорожного района. Охрана поймала мужчину с охотничьим ружьем Беретта.

По данным фактам ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» подал заявления в ОМВД для проведения проверки и принятия решения, так как в указанных действиях формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

ИСТОЧНИК KP.RU

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