На одной из главных улиц Воронежа на видео попала пылающая иномарка
В среду, 5 февраля, около полудня на перекрестке Московского проспекта и улицы 45 стрелковой дивизии сгорел «Мицубиши-Лансер». Пожар попал на видео.
- О возгорании иномарки нам сообщили в 12.20. На место ЧП выехали три человека на одной пожарной машине. Автомобиль потушили уже в 12.26. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.
Впрочем, судя по интенсивности горения, даже с учетом оперативной работы пожарных от «Мицубиши» мало что осталось.
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Горит авто.
ИСТОЧНИК KP.RU