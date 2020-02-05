На одной из главных улиц Воронежа на видео попала пылающая иномарка

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:06:38+03:00

От "Мицубиши" по всей видимости мало что осталось. Фото: кадр с видео

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В среду, 5 февраля, около полудня на перекрестке Московского проспекта и улицы 45 стрелковой дивизии сгорел «Мицубиши-Лансер». Пожар попал на видео.

- О возгорании иномарки нам сообщили в 12.20. На место ЧП выехали три человека на одной пожарной машине. Автомобиль потушили уже в 12.26. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Впрочем, судя по интенсивности горения, даже с учетом оперативной работы пожарных от «Мицубиши» мало что осталось.

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Горит авто.

ИСТОЧНИК KP.RU